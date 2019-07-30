Самолет из Пулково вылетел в Анталью почти с восьмичасовой задержкой

Рейс FV 5863 авиакомпании «Россия» Санкт-Петербург – Анталья отправился из Пулково почти с восьмичасовой задержкой. Boeing EI-XLC должен был вылететь в Турцию в 17:00 понедельника, 29 июля, однако из-за технических проблем пассажиров попросили покинуть самолет. В итоге они прождали в аэропорту до 00:41 и вылетели резервным бортом Boeing EI-XLI.

Причины замены самолета не сообщаются.

По данным онлайн-табло аэропорта Пулково, борт приземлился в турецком аэропорту лишь в 04:23.

Отметим, что днем ранее еще один рейс в Анталью — авиакомпании Air Fly — был задержан в Петербурге из-за целого ряда причин. Сначала не все пассажиры смогли пройти паспортный контроль, потом возникли проблемы с багажом, затем во время стыковки с самолетом его поцарапал выдвижной трап. В завершении всего один из пассажиров закурил, находясь на борту, в результате чего его пришлось высаживать.