Транспортная прокуратура проводит проверку по факту задержки рейса Санкт-Петербург – Анталья

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров и законодательства о безопасности полетов по факту длительной задержки рейса FV 5863 Санкт-Петербург – Анталья авиакомпании «Россия», когда борт вылетел из Пулково лишь спустя почти 8 часов после запланированного отправления.

Как сообщили в надзорном ведомстве, по предварительным данным, задержка произошла в связи с технической неисправностью самолета. Результаты проверки находятся на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что рейс в Анталью должен был вылететь в 17:00 понедельника, 29 июля, однако пассажиры прождали в Пулково до 00:41, когда за ними прислали резервный борт. В итоге самолет приземлился в турецком аэропорту лишь в 04:23 вторника, 30 июля.