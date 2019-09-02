Премьер Украины назвал приоритетом подготовку к переговорам о транзите газа

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал приоритетные задачи нового правительства на ближайшее время. Одним из первостепенных шагов, по его словам, должна стать подготовка к переговорам по транзиту российского газа.

«Среди важных срочных задач на следующие пару недель — подготовка к визиту МВФ, подготовка к переговорам по транзиту газа, подготовка государственного бюджета на следующий год»,— заявил глава правительства в ходе совещания у президента Украины Владимира Зеленского (цитата по «РИА Новости»).

Также среди приоритетных задач было перечислено преодоление рейдерства. «За следующий месяц задача — история с рейдерством должна пойти в прошлое навсегда»,— добавил премьер.

Ранее «Нафтогаз Украины» заявил, что готовится к полному прекращению транзита газа из России после 2019 года. Российские власти хотят лишить Украину дохода от транзита газа, поскольку пытаются наказать ее за европейский выбор и независимость.

Напомним, срок контракта на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года. «Нафтогаз Украины» предлагает «Газпрому» не пролонгировать старый, а подписать новый договор — на своп газа. Тогда «Нафтогаз» покупал бы объемы газа, предназначенные для поставки в Европу, на восточной границе Украины и продавал бы его на западной по более высокой цене.

О стратегии «Газпрома» в отношении Украины — в интервью Алексея Миллера “Ъ”.