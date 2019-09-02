АвтоВАЗ назначил нового топ-менеджера по производству и управлению поставками

АвтоВАЗ сменил исполнительного вице-президента по производству автомобилей и управлению цепочкой поставок, им стал вице-президент по производству автомобилей Михаил Рябов, говорится в пресс-релизе компании. Занимавший эту должность с сентября 2016 года Алеш Братож перейдет в группу Renault.

Компания также сменила вице-президента по управлению цепочкой поставок: вместо занимавшего эту должность Пола Миллера назначен Марк Дарданелли. Он ранее работал глобальным директором Renault-Nissan по цепочке поставок в Европе.

«Алеш и Пол присоединились к АвтоВАЗу в сложное время, когда компания нуждалась в экстренных мерах по преодолению кризиса. Я благодарен каждому из них за большую работу и вклад в выполнение начальных этапов нашего среднесрочного плана. Я также желаю успехов Михаилу Рябову и Марку Дарданелли»,— заявил президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис.