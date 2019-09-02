Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка у ДК и. Литвинова в Самаре

Силовики возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). Об этом сообщает СУ СК по Самарской области.

«1 сентября 2019 года в дневное время с фасада здания Дворца культуры в Кировском районе Самары с высоты 1,5 м обрушилась облицовочная мраморная плита, которая упала на 10-летнего ребенка»,– говорится в сообщении.

Впоследствии ребенок скончался. Правоохранители устанавливают обстоятельства и виновников происшествия. Ранее следователи начали проверку по факту случившегося. К ним присоединилась прокуратура.

Георгий Портнов