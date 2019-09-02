Прокуратура присоединилась к расследованию гибели ребенка у ДК им. Литвинова в Самаре

Прокуратура Самарской области начала проверку соблюдения законодательства при обслуживании здания Дворца культуры им. Литвинова в Самаре. Об этом сообщает надзорное ведомство региона.

«По итогам проверки будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц»,– говорится в сообщении.

Трагический инцидент произошел 1 сентября. На 10-летнего ребенка обрушилась облицовочная плита здания дворца культуры. Он скончался после приезда скорой помощи. Ранее по этому факту начали проверку следователи.

Георгий Портнов