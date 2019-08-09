Аукцион на консервацию воронежской Ротонды не состоялся

Несостоявшимся признан аукцион на проведение работ по консервации воронежской Ротонды, части здания бывшей областной больницы с сохранившимися следами от осколков и пуль времен Великой Отечественной войны, сообщает DeFacto со ссылкой на аукционную документацию. Единственная заявка на контракт с максимальной ценой в 17,7 млн руб. была признана не соответствующей требованиям.

Речь идет о заявке воронежского ООО «Фирма "Вис"», которое готовило проект консервации. Конкурсная комиссия сочла заявку организации не соответствующей требованиям, так как в ней отсутствовала часть необходимых документов и информации.

По условию тендера, подрядчик был должен до 1 мая 2020 года провести подготовительные и демонтажные работы, а затем приступить к консервации объекта, а также благоустроить прилегающую территорию.

Стоимость работ по консервации Ротонды может составить 18,7 млн руб., сообщал ранее на совещании с представителями мэрии и подрядчиками курирующий проект депутат Госдумы от региона Евгений Ревенко. Еще 1,6 млн руб. уже было потрачено на экспертизу объекта и проект.

По словам директора ООО «Фирма "Вис"» Александра Работкина, внешний вид памятника истории постройки 30-х годов прошлого века должен остаться неизменным. Планируется обрезать излишки (но не более 30%) арматуры и свисающие на ней куски бетона, поскольку «на ветру они создают колебания, которые разрушают конструкцию». Оставшаяся арматура, бетонные столбы и перекрытия будут очищены с использованием сжатого воздуха, укреплены дополнительными стяжками и анкерами, а после — обработаны защитными гидрофобными составами на основе лития, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение. Перекрытия второго этажа для защиты Ротонды от воды будут накрыты стальными листами, которые не будут заметны для наблюдателей. Также планируется благоустройство прилегающей территории. Консервация должна начаться летом и закончиться в ноябре 2019-го.

Подробнее о проекте консервации читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Владимиру Мединскому напомнили о Ротонде».

Сергей Калашников