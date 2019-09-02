Путин наградил орденом зампредседателя ЦИКа Булаева

Заместитель председателя Центризбиркома РФ Николай Булаев награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Награда вручена ему за «большой вклад в развитие избирательной системы РФ и многолетнюю добросовестную работу». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации.

В ЦИКе господин Булаев следит за соблюдением избирательных прав отдельных категорий избирателей (военных, сотрудников правоохранительных органов, инвалидов). Он также участвует в формировании избирательных комиссий и организации системы финансирования выборов и референдумов. Помимо этого он занимается проверкой достоверности сведений о кандидатах на выборы и установкой нормативов по избирательным документам, следует из информации на сайте ЦИКа.

Напомним, с июля в Москве продолжаются протесты. Поводом стал отказ Центризбиркома зарегистрировать на выборы в Мосгордуму 57 кандидатов, большинство из которых — оппозиционные. Поданные ими подписи ЦИК признал недействительными. После несанкционированного митинга 27 июля СКР возбудил дело о массовых беспорядках, по нему проходят 13 фигурантов.

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