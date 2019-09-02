Горизбирком снял Владимира Бортко с выборов губернатора Петербурга

Санкт-Петербургская городская избирательная комиссия вычеркнула представителя КПРФ Владимира Бортко из списка кандидатов в губернаторы города. Решение в понедельник, 2 сентября, было принято на основе заявления самого господина Бортко.

Напомним, 30 августа в эфире предвыборных дебатов на телеканале «Санкт-Петербург» он заявил, что выборы не являются честными, и ему «популярно объяснили, что выиграть он не может». На следующий день он подал заявление о снятии своей кандидатуры и провел пресс-конференцию, на которой сообщил, что его политическая карьера завершена.

Теперь на пост главы Петербурга претендуют врио губернатора Александр Беглов, выдвинутый «Гражданской платформой» Михаил Амосов и кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова.