Открытие сквера на месте сгоревшего кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» снова перенесли

Памятный «Сквер ангелов» на месте сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово откроют в середине сентября, сообщили “Ъ-Сибирь” в пресс-службе областной администрации. По словам губернатора Сергея Цивилева, сквер начнет работать через две недели, «сейчас идут последние доработки».

Открытие переносили уже несколько раз. Первоначально планировалось, что его откроют к 1 сентября 2018 года. Позже губернатор говорил, что строительство завершат к 20 августа 2019 года, а месяц назад на одной из пресс-конференций господин Цивилев называл дату открытия 1 сентября.

«Сквер ангелов», который откроют на месте пожара в ТЦ в Заводском районе Кемерово, спроектировал британский архитектор Джон Калвин Вайдман. Стоимость проекта — около 5 млн руб. Предполагалось, что сквер будет включать в себя светомузыкальную башню, амфитеатр, стену из природного камня с капающей водой и интерактивный фонтан для детей. Название сквера в августе утвердили депутаты горсовета по итогам онлайн-голосования, которое проводила мэрия Кемерово.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей. В рамках уголовного дела арестованы 15 человек.

О судебном процессе над обвиняемыми по делу о пожаре — в публикации “Ъ” «ОПГ по сокрытию нарушений ППБ».

Юлия Сасевич, Новосибирск