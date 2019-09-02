ЦБ предлагает отдать правительству функции Союза автостраховщиков в сфере техосмотра

Банк России обсуждает с заинтересованными ведомствами передачу функций в сфере проведения техосмотра от Российского союза автостраховщиков (РСА) правительству РФ. ЦБ считает, что РСА может не справиться с обязанностями по аккредитации операторов техосмотра по новым правилам.

С июня 2020 года оценка соответствия оператора техосмотра может проводиться только в форме выездной проверки, всего их в стране 5,2 тыс. В РСА опасаются, что операторы техосмотра обратятся к ним в последний момент и не смогут получить аккредитацию, что может привести к дефициту полисов ОСАГО.

Подробнее о претензиях РСА к новым требованиям по аккредитации операторов техосмотра и о планах Центробанка читайте в материале “Ъ”.