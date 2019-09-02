Суд закрыл процесс по делу пары, которую хотят лишить родительских прав за акцию протеста

Судебное заседание по делу Дмитрия и Ольги Проказовых, которых хотят лишить родительских прав после участия в акции протеста 27 июля, будет проходить в закрытом режиме. Соответствующее решение принял Лефортовский суд Москвы, сославшись на п. 8 ст. 10 ГПК РФ (решения судов объявляются публично, за исключением случаев, когда дело затрагивает права и законные интересы несовершеннолетних), сообщила пресс-служба суда.

С требованием лишить пару родительских прав обратилась прокуратура Москвы. По заявлению прокуратуры, Проказовы передали ребенка своему другу-активисту Сергею Фокину для того, чтобы его не задержали во время шествия. СКР возбудил уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Никаких обвинений паре пока не предъявили.

Напомним, с похожим иском в суд обратилась Никулинская межрайонная прокуратура. Как заявляет ведомство, москвичи Петр и Елена Хомские 3 августа взяли с собой на несанкционированный митинг двух дочерей в детских колясках. Прокуратура считает, что родители рисковали физическим и психическим здоровьем детей. Их дело сегодня также в закрытом режиме рассматривает Никулинский суд.

Подробнее о претензиях к супругам Хомским — в публикации “Ъ” «Прокуратура уточняет маршрут прогулок с детьми».