Рогозин ответил на критику Борисова из-за темпов строительства Восточного

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление вице-премьера Юрия Борисова, недовольного темпами строительства космодрома Восточный. В интервью «Ведомостям» господин Борисов сказал, что ситуация с Восточным «не устраивает всех», а работы по первой очереди космодрома «фактически сорваны». В ответ на это господин Рогозин написал в Twitter: «А так было всегда: одни строят, другие — критикуют. Все при деле».

Напомним, в 2011–2018 годы вице-премьером, курирующим развитие военно-промышленного комплекса, был Дмитрий Рогозин. В мае 2018-го его в этой должности сменил Юрий Борисов.

Строительство Восточного началось в 2012 году. Проект обошелся в 92 млрд руб., срок сдачи объекта неоднократно переносился. В июне 2019-го премьер-министр Дмитрий Медведев раскритиковал работу «Роскосмоса», обвинив корпорацию в неэффективном освоении средств. 6 сентября космодром посетит президент РФ Владимир Путин, чтобы обсудить возникшие при строительстве проблемы.

О хищениях на космодроме — в публикации “Ъ” «Строители космодрома Восточный слишком мягко сели».