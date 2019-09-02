Вице-премьер Борисов недоволен темпами строительства Восточного

Вице-премьер Юрий Борисов в интервью газете «Ведомости» заявил, что ситуация с темпами строительства космодрома Восточный «не устраивает всех». По его словам, работы по первой очереди космодрома «фактически сорваны». На второй очереди «построены только самые необходимые объекты», и темпами строительства господин Борисов недоволен.

«Я был в июле на Восточном и могу сказать, что темпы возведения объектов второй очереди нас по-прежнему не удовлетворяют. Должно быть привлечено гораздо больше и рабочих, и техники»,— заявил вице-премьер.

Как считает Юрий Борисов, весь российский строительный комплекс «переживает кризис из-за пересмотра подходов к ценообразованию». В связи с этим, по его мнению, «придется идти по пути создания специальных условий для строительства Восточного — повышать расценки». «Это необходимо, поскольку нам нужен второй стол для "Ангары" (ракета-носитель.— “Ъ”) <...>. Это, если говорить прямо, вопрос национальной безопасности, поэтому мы очень серьезно относимся к переносу сроков стройки»,— добавил он.

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в ответ на замечания вице-премьера написал в Twitter, что «одни строят, другие — критикуют».

Напомним, строительство космодрома Восточный в Амурской области началось в 2012 году, работы шли четыре года и стоили 92 млрд руб. Срок сдачи объекта несколько раз переносился. В июне 2019-го премьер-министр Дмитрий Медведев раскритиковал работу «Роскосмоса», обвинив ее в неэффективном освоении средств и срыве госконтрактов. 6 сентября космодром посетит президент РФ Владимир Путин, чтобы обсудить проблемы строительства Восточного.

О хищениях на космодроме — в публикации “Ъ” «Строители космодрома Восточный слишком мягко сели».

Кто из подрядчиков может заняться строительством, читайте в материале “Ъ FM” «Космодром Восточный остался без девелопера».