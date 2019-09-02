Власти Кузбасса перенесли дату открытия сквера на месте «Зимней вишни»

«Сквер ангелов» на месте сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово откроют в середине сентября, сообщили “Ъ-Сибирь” в пресс-службе областного правительства. По словам губернатора Сергея Цивилева, сквер начнет работать через две недели, «сейчас идут последние доработки».

Открытие памятного сквера переносилось несколько раз. Изначально планировалось, что его откроют к 1 сентября 2018 года. Позднее господин Цивилев говорил, что строительство объекта завершат к 20 августа 2019 года. Этим летом на одной из пресс-конференций губернатор назвал датой открытия сквера 1 сентября.

Памятный сквер спроектировал британский архитектор Джон Калвин Вайдман. Стоимость проекта — около 5 млн руб. «Сквер ангелов» будет включать в себя светомузыкальную башню, амфитеатр, стену из природного камня с капающей водой и интерактивный фонтан для детей. Название сквера в августе утвердили депутаты горсовета Кемерово по итогам онлайн-голосования, которое провела мэрия.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Заводском районе Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Погибло 60 человек, в том числе 37 детей.

Подробнее о судебном процессе по делу «Зимней Вишни» — в материале “Ъ” «ОПГ по сокрытию нарушений ППБ»

Юлия Сасевич