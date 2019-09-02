Лавров заявил о возможном вмешательстве Запада в работу сайтов российских госструктур

Россия подозревает, что страны Запада вмешивались в работу сайтов российских госструктур, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая перед студентами Дипломатической академии МИД РФ. Господин Лавров напомнил, что Россию неоднократно обвиняли во взломе американских интернет-ресурсов. Власти США убеждены, что Кремль вмешивался в ход американских президентских выборов 2016 года.

По словам российского министра, ни одно обвинение в адрес Москвы «не получило убедительного подтверждения». Тем не менее, отметил Сергей Лавров, миф о российском вмешательстве «продолжает циркулировать по американским и западным СМИ и продолжает подниматься в выступлениях отдельных западных политиков».

«У нас тоже есть основания, причем более солидные, подозревать, что западные коллеги проявляют повышенное внимание к нашим интернет-ресурсам. И это не раз проявляется. Об этом говорили и представители Центрального банка России, Сбербанка и других государственных структур»,— отметил глава МИД РФ (цитата по ТАСС). Примеры предполагаемого западного вмешательства он не привел.

Напомним, Госдума подготовила зеркальный ответ на обвинения в предполагаемом вмешательстве России в избирательный процесс в США. В августе спикер Вячеслав Володин объявил о создании парламентской комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ. Депутаты нашли два примера «циничного вмешательства» — это твиты Deutsche Welle и Госдепартамента США, которые в МИДе посчитали призывами к участию в несанкционированных акциях в Москве.

Подробнее о комиссии — в публикации “Ъ” «Дума вмешалась во вмешательство».