Россия предложила НАТО присоединиться к добровольному мораторию на размещение РСМД

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со студентами МГИМО рассказал, что Россия предложила членам НАТО ввести добровольный мораторий по размещению ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Пока члены НАТО «согласием не отреагировали».

Господин Лавров напомнил, что президент РФ Владимир Путин предложил зеркально отвечать на проводимые в США испытания и разработки. «Если США начнут разрабатывать соответствующие средства, мы оставляем за собой право поступить таким же образом. Если будут испытывать — и у нас такое право будет... И если США воздержатся от развертывания — в Европе ли, в Азии ли, то мы не будем делать таких же шагов. Это серьезное предложение. По сути дела, мораторий, добровольный мораторий, который мы уже довели до сведения членов НАТО»,— объяснил глава МИД РФ (цитата RT).

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Также господин Лавров сказал, что Россия ждет ответа от США по поводу предложения продлить договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), действие которого истекает в феврале 2021 года. «Мы ожидаем реакции Соединенных Штатов. Президент Путин говорил об этом с президентом Трампом, когда они встречались в Осаке в Японии на саммите "группы двадцати" в июне этого года. Пока реакции мы не получили»,— сказал глава МИД РФ (цитата «РИА Новости»).

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон говорил, что СНВ-3 вряд ли будет продлен из-за недостатков. Президент США Дональд Трамп предлагал выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и Соединенными Штатами. Президент России Владимир Путин в июне говорил, что договор можно не продлевать, но тогда «не будет никаких инструментов, ограничивающих гонку вооружений или размещение оружия в космосе».

В начале августа Госдепартамент США и МИД РФ объявили о прекращении действия подписанного еще в 1987 году Договора о РСМД.

Подробнее об этом договоре, о причинах прекращения его действия и о перспективах СНВ-3 читайте в материале “Ъ” «Договор умер, да здравствует разговор!»