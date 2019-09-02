На участке МКАД сняли ограничение скорости до 80 км/ч после недовольства водителей

На участке Московской кольцевой автодороги (МКАД) сняли дорожные знаки об ограничении скорости до 80 км/ч. Скоростной режим на МКАД снова составляет 100 км/ч, сообщили «РИА Новости» в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

В конце августа в соцсетях стали появляться видео и фотографии с новыми дорожными знаками на МКАД. На нескольких участках установили знаки «неровная дорога» и ограничение скорости «80», а сразу после — камеры контроля. Водители возмущались, что такие знаки поставили специально для сбора штрафов.

В ЦОДД заявили, что ничего не знали о новых знаках. Кто их установил — неизвестно. «Ограничение скорости на данном участке вновь составляет 100 км/ч. Знаки ''80'' убраны»,— сказали в центре.

Откуда на трассе могли появиться новые дорожные знаки, читайте в материале “Ъ FM”.