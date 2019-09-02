Мужчину, устроившего стрельбу в Техасе, уволили с работы за несколько часов до этого

Полиция Техаса идентифицировала мужчину, который в минувшую субботу устроил стрельбу в агломерации Мидленд—Одесса, штат Техас, убив, по последней информации, 7 человек и ранив еще 21.

Стрелком оказался 36-летний житель Одессы Сет Атор. По словам представителей полиции в ходе специальной пресс-конференции, мужчина начал беспорядочную стрельбу после того, как патрульная служба попыталась остановить его за невключенный левый сигнал поворота при перестроении на дороге. Преступник находился за рулем почтового фургона, который он, как выяснилось, угнал.

Он занимался грузоперевозками, однако был уволен за несколько часов до инцидента. При этом полиция пока не знает, было ли увольнение главным мотивом, подтолкнувшим мужчину на совершение преступления. Сам он был застрелен полицейскими на парковке одного из кинотеатров Одессы.

Кирилл Сарханянц