02 сентября, понедельник
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Количество погибших в результате стрельбы в Техасе увеличилось до семи человек

Число погибших в результате стрельбы в агломерации Мидленд—Одесса штата Техас возросло до семи, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на местную полицию. Ранее сообщалось о пяти погибших.

Полиция отметила, что один из пострадавших остается в тяжелом состоянии. Сейчас в больницах находятся 19 раненых.

По предварительной информации, стрельбу устроили два человека. По данным полиции, они передвигались на двух автомобилях.

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