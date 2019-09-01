Количество погибших в результате стрельбы в Техасе увеличилось до семи человек

Число погибших в результате стрельбы в агломерации Мидленд—Одесса штата Техас возросло до семи, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на местную полицию. Ранее сообщалось о пяти погибших.

Полиция отметила, что один из пострадавших остается в тяжелом состоянии. Сейчас в больницах находятся 19 раненых.

По предварительной информации, стрельбу устроили два человека. По данным полиции, они передвигались на двух автомобилях.