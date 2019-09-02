ОАО РЖД в августе увеличило погрузку на 0,2%

Погрузка на сети ОАО РЖД в августе составила 109 млн тонн, сообщила монополия. Это на 0,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за август снизился на 2,1%, составив 213,6 млрд тарифных т-км, с учетом пробега в порожнем состоянии — на 2,1%, до 271,2 млрд т-км.

Погрузка за январь—август, по оперативным данным, составила 850,5 млн тонн, что на 1,1% меньше, чем за тот же период прошлого года. Погрузка каменного угля, наиболее массового груза, за январь—август составила 246 млн тонн, что на 1,3% ниже того же периода 2019 года, нефти и нефтепродуктов — снизилась на 1,7%, до 154,1 млн тонн. Погрузка зерна продолжает серьезно отставать от прошлого года — за восемь месяцев она снизилась на 29,4%, до 12,6 млн тонн. Выросла погрузка железной и марганцевой руды (на 2,9%, до 79,6 млн тонн), химических и минеральных удобрений (на 2,7%, до 40,6 млн тонн), цемента (на 5,7%, до 18,2 млн тонн).

Напомним, ОАО РЖД намерено справиться со спадом погрузки и все-таки выйти на ранее объявленные показатели роста в 1,5% по итогам года.

Подробнее об этом читайте в публикации “Ъ” «ОАО РЖД разогнало уголь».