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Дарига Назарбаева

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Дочь Назарбаева переизбрана спикером Сената Казахстана

Спикером верхней палаты парламента Казахстана переизбрана Дарига Назарбаева, сообщил председатель счетной комиссии Сената Алимжан Куртаев по итогам тайного голосования. «За было 48 бюллетеней, против — нет, воздержавшихся — нет»,— сказал господин Куртаев (цитата по ТАСС).

Госпожу Назарбаеву на должность спикера сената предложил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Дарига Назарбаева — старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. С марта она является спикером сената парламента. До этого госпожа Назарбаева возглавляла комитет палаты по международным делам, обороне и безопасности.

О политической ситуации в Казахстане — в публикации “Ъ” «Президент Казахстана продемонстрировал полнокровность».

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