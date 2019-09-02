Дочь Назарбаева переизбрана спикером Сената Казахстана

Спикером верхней палаты парламента Казахстана переизбрана Дарига Назарбаева, сообщил председатель счетной комиссии Сената Алимжан Куртаев по итогам тайного голосования. «За было 48 бюллетеней, против — нет, воздержавшихся — нет»,— сказал господин Куртаев (цитата по ТАСС).

Госпожу Назарбаеву на должность спикера сената предложил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Дарига Назарбаева — старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. С марта она является спикером сената парламента. До этого госпожа Назарбаева возглавляла комитет палаты по международным делам, обороне и безопасности.

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