Дочь Назарбаева переизбрана спикером Сената Казахстана

Спикером верхней палаты парламента Казахстана переизбрана Дарига Назарбаева, сообщил председатель счетной комиссии Сената Алимжан Куртаев по итогам тайного голосования. «За было 48 бюллетеней, против — нет, воздержавшихся — нет»,— сказал господин Куртаев (цитата по ТАСС).
Госпожу Назарбаеву на должность спикера сената предложил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Дарига Назарбаева — старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. С марта она является спикером сената парламента. До этого госпожа Назарбаева возглавляла комитет палаты по международным делам, обороне и безопасности.
О политической ситуации в Казахстане — в публикации “Ъ” «Президент Казахстана продемонстрировал полнокровность».
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