Деловая активность в обрабатывающих отраслях России сократилась третий месяц подряд

Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в августе снизился с 49,3 балла до 49,1 балла, следует из пресс-релиза (.pdf) аналитического агентства IHS Markit. Эксперты объяснили, что сокращение вызвано максимальным падением новых заказов. Экспортные заказы сократились сильнее всего с сентября 2016 года.

«На фоне падения спроса индекс объемов производства остался ниже критической отметки 50.0 баллов третий месяц подряд. Сокращение было минимальным после частичного падения в июле»,— отметили в IHS Markit.

Кроме того, произошло четвертое подряд сокращение занятости. Несмотря на ослабление деловых условий, компании проявили «большую степень уверенности в будущем росте производства», говорится в исследовании.

О том, как в России была зафиксирована активность малого и среднего бизнеса, в приложении “Ъ” «Деловой климат пошел на вырост».