РЖД планирует модернизировать железные дороги Монголии

Президент России Владимир Путин в интервью монгольской газете «Одрийн сонин» заявил, что РЖД намерена модернизировать Улан-Баторскую железную дорогу (УБЖД), являющуюся основным транспортным узлом Монголии. По словам господина Путина, «в двусторонних переговорах Россия уделяет внимание развитию транспорта, инфраструктуры и транзитного потенциала Монголии».

Советско-монгольское АО «Улан-Баторская железная дорога» было образовано 6 июня 1949 года, утверждено межправсоглашением СССР и Монголии. У сторон по 50%, с 2009 года российская доля находится в доверительном управлении у ОАО РЖД. В 2018 году компания перевезла рекордные 25,7 млн тонн. Программа развития УБЖД, принятая в 2017 году, предусматривает рост перевозок к 2030 году до 53,6 млн тонн.

По словам президента России, развитие двусторонних отношений и сотрудничества с Монголией «является приоритетом внешней политики России в Азии». Владимир Путин уточнил, что к 2018 году товарооборот между двумя странами вырос на 21%, до $1,65 млрд. За шесть месяцев 2019-го этот показатель увеличился на 11,8%, до $800 млн, добавил он.

Как выяснил “Ъ”, в июне Россия и Монголия сдвинулись с мертвой точки в переговорах о реструктуризации задолженности УБЖД перед монгольским правительством. Россия предложила списать часть долга, а остаток конвертировать в уставный капитал УБЖД в равных долях.

Подробности — в публикации “Ъ” «Долги УБЖД двинулись к списанию».