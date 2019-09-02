Hennessey Performance анонсировал 1200-сильный Shelby GT500

Hennessey GT500 Venom 1200. Фото: Hennessey Performance

Для 760-сильного купе предложено три программы тюнинга: Venom 850, Venom 1000 и Venom 1200, индексы которых означают мощность двигателя после доработки. В зависимости от выбранной программы тюнинга клиенты получат различный уровень вмешательства в двигатель.

Кроме модернизации мотора в Hennessey Performance предлагают доработку 7-ступенчатой роботизированной коробки передач, которую адаптирую к выросшей мощности. Помимо этого американская компания подготовила для Shelby GT500 фирменный аэродинамический обвес и аксессуары для салона.

Напомним, премьера Shelby GT500 состоялась в январе 2019 года на автосалоне в Детройте. Эта модель стала самым мощным дорожным автомобилем марки за всю историю бренда.