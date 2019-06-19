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Фото: Ford

Shelby GT500 получил 760-сильный мотор

Компания Ford раскрыла характеристики двигателя нового купе Shelby GT500, созданного специалистами подразделения Ford Performance.

Спорткар оснащен компрессорным 5,2-литровым V8 из алюминиевого сплава. Мощность мотора составляет 760 л.с., что делает агрегат самым мощным серийным наддувным двигателем V8. Shelby GT500, получивший новый мотор, стал самым мощным допущенным на дороги общего пользования автомобилем Ford за всю историю марки.

Напомним, премьера Shelby GT500 состоялась в январе 2019 года на автосалоне в Детройте.

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