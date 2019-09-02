Ушаков раскрыл подробности встречи в Берлине по подготовке саммита в нормандском формате

Помощники лидеров Германии, России, Украины и Франции обсудят в понедельник, 2 августа, подготовку к проведению саммита в нормандском формате. Россию на встрече будет представлять Владислав Сурков, сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.

Также господин Ушаков отметил, что встреча по вопросам урегулирования конфликта в Донбассе и возможной подготовки саммита состоится вне зависимости от результатов переговоров между Киевом и Москвой об обмене удерживаемыми лицами. При этом помощник президента в очередной раз подчеркнул необходимость проведения саммита «не для галочки», а для достижения конкретного результата.

Точные даты и место проведения саммита пока неясны, но, по словам помощника президента, в Кремле не против проведения встречи во Франции, так как с подобным приглашением выступила глава Елисейского дворца Эмманюэль Макрон.

Переговоры по урегулированию ситуации на востоке Украины возобновились с избранием Владимира Зеленского на пост президента. В ходе консультаций трехсторонней контактной группы была достигнута договоренность о бессрочном прекращении огня на Донбассе, вступившем в силу 21 июля. Спустя 30 дней с момента его начала среднее число нарушений режима прекращения огня остается ниже, чем до его вступления в силу. С начала перемирия не было ни одного погибшего среди мирного населения.

О том, как урегулированию конфликта на востоке Украины вернули утерянную актуальность, читайте в материале “Ъ” «Проблемы мира и оптимизма».