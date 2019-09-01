Сборная России завоевала бронзу в командном турнире на ЧМ по дзюдо

На чемпионате мира по дзюдо в Токио сборная России победила команду Азербайджана в матче за третье место командного турнира. Российская команда, в составе которой Дарья Межецкая, Алена Прокопенко, Ксения Чибисова, Лечи Едиева, Хусена Халмурзаева и Инала Тасоева, победила со счетом 4:1. Победитель командного турнира определится позднее.

По итогам личных соревнований российская сборная стала десятой, завоевав две серебряные и одну бронзовую медали. Серебряными призерами турнира стали Наталья Кузютина и Нияз Ильясов, бронзовым — Денис Ярцев.

О чемпионате — в материале “Ъ” «Нияз Ильясов движется по восходящей».