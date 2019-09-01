Секретарь СНБО Украины уверен, что Вашингтон не уменьшит военную помощь Киеву

Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк считает, что Вашингтон может увеличить военную финансовую помощь Киеву. Такое мнение он высказал после публикации Politico о том, что президент США Дональд Трамп поручил проверить расходы на военную помощь Украине, чтобы убедиться, что деньги расходуются в интересах США.

«Сейчас США анализируют эффективность своей военной финансовой помощи по всем сферам. Я думаю, что этот вопрос возник именно в этом контексте. Насколько военная поддержка Украины отвечает интересам США? Она в прямых интересах США»,— сказал господин Данилюк агентству «Укринформ».

По информации Пентагона, объем военной помощи Украине с 2014 года составляет $1,5 млрд. В июне возглавляющий управление Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности генерал-лейтенант Чарльз Хупер заявил, что Вашингтон остается заинтересован в военной помощи украинским властям.

Подробнее об оборонном бюджете США в 2018 году читайте в публикации “Ъ” «Конгресс определил затраты на сдерживание России в Европе».