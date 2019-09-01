Рогозин предложил обозначать провода ЛЭП цветными шарами

После инцидента с вертолетом над Клязьминским водохранилищем глава «Роскосмоса» предложил обозначать провода линий электропередач цветными шарами-маркерами. «Эти провода над реками и озерами практически не видны. Сколько раз самому при управлении вертолетом приходилось от них уворачиваться! Надо обозначать их цветными шарами-маркерами»,— написал господин Рогозин в своем Twitter.

Крушение вертолета над Клязьминским водохранилищем произошло 31 августа. Воздушное судно рухнуло в воду после того, как зацепилось за линию электропередач. В результате погибли два человека.