Арабская коалиция сообщила об уничтожении военного объекта хуситов в Йемене

Коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила об уничтожении принадлежавшего движению «Ансар Алла» военного объекта в йеменской провинции Дамар. Как сообщает Al Arabiya, коалиция утверждает, что на объекте хранились беспилотники, а также средства ПВО. В заявлении коалиции подчеркивается, что «превентивные меры» были предприняты для защиты гражданского населения.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на контролируемый йеменским мятежным движением портал, в результате авиаудара погибли не менее 60 человек. Отмечается, что удар был нанесен по тюрьме военнопленных, расположенной в провинции Дамар. Не исключено, что число жертв может возрасти.

Напомним, военный конфликт в Йемене начался в 2014 году, с одной стороны выступают повстанцы-хуситы движения «Ансар Аллах», с другой — йеменское правительство, к которому в 2015 году присоединилась арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.

О развитии конфликта — в материале “Ъ” «Йеменских сепаратистов склонили к переговорам».