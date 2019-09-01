В Хабаровском крае подтоплены более 160 жилых домов

В 38 населенных пунктах в Хабаровском крае подтоплены 166 частных жилых домов и 651 приусадебный участок. В зоне подтопления находятся около 1,8 тыс. дачных участков. Происходящее вызвано прохождением циклона.

В Хабаровске в результате прошедших дождей и скопления ливневых вод в зоне подтопления оказались 36 жилых домов и 260 земельных участка. Вода сохраняется на почти 1,7 тыс. дачных участках.

На реке Амур в течение двух суток ожидается спад уровня воды на 3–5 см. На реке Уссури в ближайшие сутки ожидается рост уровня воды на 5–10 см.

Ранее Международный пункт пропуска через границу России и Китая в Бикинском районе Хабаровского края Покровка—Жаохэ приостановил работу из-за паводка в реке Уссури.

О паводках — в публикации “Ъ” «Дальний Восток выходит из берегов».