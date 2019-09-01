Над Владивостоком закроют воздушное пространство на время ВЭФ

В связи с подготовкой и проведением Восточного экономического форума (ВЭФ) с 3 по 6 сентября воздушное пространство над Владивостоком закрывается для всех видов воздушных судов. «Исключение составят литерные, обеспечивающие безопасность мероприятий форума и РФ, а также воздушные суда, следующие по центральному расписанию, и чартерные суда, доставляющие участников»,— сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.

Юбилейный ВЭФ пройдет 4–6 сентября на территории кампуса ДВФУ на острове Русский.

Финальная программа ВЭФ окончательно сформирована. Локальная «дальневосточная» тема в 2019 году на ВЭФ будет заметно глобализована: основная тема форума — обсуждение с инвесторами интеграции дальневосточных регионов в общеазиатскую экономическуюмашину, ключевые участники — главы России, Индии, Японии и Малайзии, часть программы будет посвящена общероссийским вопросам.

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