В Британии протестовали против решения приостановить работу парламента

В городах Великобритании прошли протесты против решения премьер-министра Бориса Джонсона приостановить работу парламента за несколько недель до «Брексита». В Лондоне демонстранты собрались на Даунинг-стрит (на этой улице расположена резиденция премьера), скандируя: «Борис Джонсон, позор!» По данным организаторов, в столице Британии на протесты вышли 100 тыс. человек, передает AFP.

Парламент Великобритании приостановит работу с 9 сентября до 14 октября. После этого королева выступит в парламенте, чтобы огласить программу правительства.

Противники премьер-министра увидели в решении приостановить работу парламента попытку провести «Брексит» без сделки с Евросоюзом. Тогда в Лондоне начались митинги.

Подробнее — в публикации “Ъ FM” «Борис Джонсон оставляет "Брексит" без сделки».