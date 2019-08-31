В результате аварии на «Формуле-2» погиб французский пилот Антуан Юбер

В результате серьезной аварии на заезде девятого этапа серии «Формула-2» в Бельгии погиб французский пилот команды BWT Arden Антуан Юбер, сообщили в Международной автомобильной федерации (FIA). Организаторы серии «Формула-2» приняли решение отменить воскресную гонку в связи с гибелью гонщика.

22-летний французский пилот потерял управление над болидом на выходе из поворота и врезался отбойник. Следовавший за ним американец Хуан Мануэль Корреа на полной скорости въехал в Юбера. В результате аварии болид француза разлетелся на две части, а машина Корреа перевернулась. Юбер и Корреа были срочно госпитализированы, а сам заезд прерван. Француз скончался от полученных травм, американец находится в стабильном состоянии.