Ангела Меркель будет заниматься наукой после отставки

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что собирается после отставки вернуться к научной работе. «Все университеты, которые присвоили мне почетную докторскую степень, еще услышат обо мне, когда я уйду с должности канцлера»,— заявила политик во время выступления в Высшей школе менеджмента в Лейпциге (цитата по Reuters).

Госпожа Меркель окончила физический факультет Лейпцигского университета имени Карла Маркса. С 1978-го по 1989 год она работала в Центральном институте физической химии при Академии наук ГДР. Имеет степень доктора естественных наук, защитила диссертацию по квантовой химии.

Ангела Меркель является почетным доктором Лейпцигского университета, Еврейкого университета в Иерусалиме, Тель-Авивского университета и московского РХТУ им. Д. И. Менделеева.

О своем решении уйти из политики Ангела Меркель объявила в октябре прошлого года. Это заявление она сделала после больших потерь на региональных выборах в Гессене, где ХДС показал рекордно низкий результат. По мнению госпожи Меркель, ее уход с должности главы партии «влечет за собой гораздо больше шансов, чем рисков для страны и партии». Срок ее полномочий в должности канцлера истекает в 2021 году.

Подробности — в публикации “Ъ” «Ангела Меркель переходит в режим завершения работы».