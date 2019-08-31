Защитник «Порту» Йордан Осорио перешел в «Зенит»

Защитник португальского «Порту» Йордан Осорио перешел на правах аренды в петербургский «Зенит». Футболит будет выступать под четвертым номером, сообщает пресс-служба «Зенита».

«Футбольные клубы "Зенит" и "Порту" достигли соглашения о переходе венесуэльского защитника на правах аренды до конца сезона с возможностью последующего выкупа футболиста»,— говорится в сообщении.

Йордан Осорио выступал за «Порту» с лета прошлого года. В сезоне 2018/19 был арендован «Виторией Гимарайнш». Футболист провел 30 матчей и забил два мяча.