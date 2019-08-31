«Однажды в Голливуде» Тарантино собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

Фильм «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино за неполный месяц собрал в российском прокате более 1 млрд руб. ($15 млн), следует из данных российского трекера киноиндустрии ЕАИС. Фильм вышел в прокат 8 августа. За время предпродажи билетов было продано более чем на 34 млн руб.

Закрытый показ картины в Москве прошел 7 августа. Режиссер и сценарист Квентин Тарантино прилетел в Россию, чтобы представить свой новый фильм. В США «Однажды в Голливуде» стала самой кассовой из всех лент Тарантино в первый уикенд, собрав более $40 млн при бюджете в $90 млн.

Как подготовиться к новому фильму Тарантино Читать далее

«Однажды в Голливуде» — девятый по счету фильм Квентина Тарантино. Ранее режиссер заявлял о том, что после десятого своего фильма он завершит карьеру и навсегда уйти из кино.

О Голливуде в 1969 году, показанном в картине, читайте в материале “Ъ” «Квентин Тарантино взялся за старое».

Как прошел закрытый показ фильма в России, читайте в материале “Ъ FM” «Квентин Тарантино рассказал россиянам о личном».