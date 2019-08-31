ФК «Сочи» обыграл «Рубин» в матче чемпионата России

Футбольный клуб «Сочи» одержал победу над казанским «Рубином» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Казани и завершилась со счетом 3:0. Голы забили Ибрагим Цаллагов (22 минута), Федор Кудряшов (52) и Александр Карапетян (93-я).

Это первая победа сочинского клуба в чемпионате. По итогам игры «Сочи» с шестью очками занимает 14-е место в турнирной таблице. «Рубин» с десятью очками — 9-е.