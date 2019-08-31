«Ведомости»: председатель Верховного суда может покинуть пост весной 2020 года

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) объявит о старте конкурсного отбора на должность председателя Верховного суда (ВС) в ближайшее время, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в судебном департаменте при ВС и судейском сообществе. Заявки на участие должны быть собраны до 16 сентября.

Очередной срок полномочий председателя ВС Вячеслава Лебедева истекает в мае 2020 года. Согласно закону, препятствий для выдвижения на новый срок у него нет: возрастной предел в 70 лет и запрет занимать эту должность более двух сроков подряд были отменены в 2012 году. Однако, по словам собеседника газеты в судебном департаменте, многие подчиненные господина Лебедева не верят в его переизбрание на этот раз. О том, что глава ВС может покинуть пост, свидетельствует и раннее начало конкурсных процедур — за девять, а не за шесть месяцев до окончания срока полномочий.

По словам собеседника «Ведомостей», возможным преемником Вячеслава Лебедева может стать бывший судья Верховного суда Алексей Харламов, в настоящее время возглавляющий Московский областной суд.

Вячеслав Лебедев занял стал председателем Верховного суда России 12 декабря 1993 года, после чего его несколько раз переназначали на этот пост. Ранее, с 1989-го по 1991-й год, был председателем Верховного Суда РСФСР, а до этого, с сентября 1986 года, возглавлял Московский городской суд. Выпускник юридического факультета МГУ имени Ломоносова, начинал карьеру в подразделении Министерства промышленного строительства СССР.