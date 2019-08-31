Экс-президенту Судана предъявлены обвинения в получении денег от саудовского принца

Бывшему президенту Судана Омару аль-Баширу предъявлены новые обвинения — в незаконном получении и использовании иностранных средств, передает Al Arabiya. Ранее экс-главе страны предъявили обвинения в коррупции, отмывании денег и незаконном хранении иностранной валюты. Судья отказался отпустить Омара аль-Башира из-под стражи под необходимые гарантии.

Как сообщил на заседании судья Аль-Садик Абдельрахман, власти конфисковали у экс-президента €6,9 млн, $351,7 тыс. и 5,7 млн суданских фунтов (около $130 тыс.). Средства хранились в секретной комнате, обнаруженной при обыске в президентском дворце, и были получены незаконно. Омар аль-Башир признался в том, что получал деньги из-за рубежа. В частности, ранее ему поступили $25 млн от наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, передает Reuters. Перевод не афишировался по просьбе Эр-Рияда, утверждает политик.

Омар аль-Башир, руководивший Суданом в течение 30 лет, был отстранен от власти в апреле 2019 года после многомесячных акций протеста. В августе Переходный военный совет Судана и оппозиционный альянс «Силы за свободу и перемены» согласовали текст Конституционной декларации. Новый премьер-министр Судана Абдалла Хамдук принял присягу на прошлой неделе.

Подробнее о предъявленных экс-президенту обвинениях читайте в публикации “Ъ” «Омара аль-Башира довели до суда».