Новый премьер-министр Судана принял присягу

Абдалла Хамдук принял присягу в качестве премьер-министра переходного правительства Судана. Клятва была принесена во время непродолжительной церемонии.

Господин Хамдук недавно прибыл в страну из Эфиопии, где работал старшим экономистом при ООН. «Программу переходного периода сформирует слоган "Свобода, мир и справедливость"»,— приводит Reuters слова нового премьера.

На днях в Судане начался суд над бывшим президентом страны Омаром аль-Баширом, обвиняемым в коррупции, отмывании денег и незаконном хранении иностранной валюты. Суд проходит на фоне политических перемен в стране — Переходный военный совет Судана и оппозиционный альянс «Силы за свободу и перемены» окончательно согласовали текст Конституционной декларации.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Омара аль-Башира довели до суда».