КНДР заявила об «исчезающих надеждах» на диалог с США

Замглавы северокорейского МИДа Цой Сон Хи заявил, что возобновление диалога между КНДР и США осложняется. Такое мнение он озвучил после высказывания госсекретаря США Майка Помпео о недопустимости «хулиганских действий» КНДР. В Северной Корее эти слова восприняли как серьезное оскорбление.

Замминистра добавил, что это высказывание угрожает срывом очередных переговоров Вашингтона с Пхеньяном. «Постепенно исчезают наши ожидания на диалог с США, и нас вынуждают пересмотреть принятые до настоящего времени меры <…>. Помпео зашел слишком далеко в своих высказываниях и тем самым поставил в трудное положение открытие намеченных переговоров между КНДР и США на рабочем уровне. Соединенным Штатам лучше не пытаться далее испытывать наше терпение подобными раздражающими нас заявлениями, чтобы впоследствии не испытать горького раскаяния»,— сказал Цой Сон Хи (цитата по ТАСС).

Президент США Дональд Трамп уже дважды встречался с леером КНДР Ким Чен Ыном. Их второй саммит состоялся в июне в демилитаризованной зоне между Южной и Северной Кореями. По итогам встречи стороны договорились создать рабочую группу по выходу из тупика, в котором оказались переговоры.

Подробнее о возможной новой встрече — в материале “Ъ” «Дональд Трамп пообещал поговорить с Ким Чен Ыном».