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Трамп заявил о непричастности США к взрыву иранской ракеты

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штата непричастны к неудачному запуску иранской ракеты. Он опубликовал спутниковый снимок, на котором видны, предположительно, обгоревшие остатки ракеты. Американский президент также назвал назвал тип взорвавшейся ракеты-носителя.

«США непричастны к катастрофическому происшествию во время финальной подготовки к запуску ракеты-носителя Safir с космодрома Семнан. Желаю Ирану всего наилучшего и удачи в выяснении обстоятельств того, что произошло на космодроме»,— написал господин Трамп в Twitter. Иранская сторона официально не сообщала об аварии и не обвиняла США.

Ранее агентство AP со ссылкой на спутниковые снимки сообщало, что на стартовой площадке космического центра в Иране взорвалась ракета. Неназванный иранский чиновник подтвердил Reuters неудачный пуск ракеты и объяснил произошедшее техническими проблемами.

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