Трамп заявил о непричастности США к взрыву иранской ракеты

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штата непричастны к неудачному запуску иранской ракеты. Он опубликовал спутниковый снимок, на котором видны, предположительно, обгоревшие остатки ракеты. Американский президент также назвал назвал тип взорвавшейся ракеты-носителя.

«США непричастны к катастрофическому происшествию во время финальной подготовки к запуску ракеты-носителя Safir с космодрома Семнан. Желаю Ирану всего наилучшего и удачи в выяснении обстоятельств того, что произошло на космодроме»,— написал господин Трамп в Twitter. Иранская сторона официально не сообщала об аварии и не обвиняла США.

The United States of America was not involved in the catastrophic accident during final launch preparations for the Safir SLV Launch at Semnan Launch Site One in Iran. I wish Iran best wishes and good luck in determining what happened at Site One. pic.twitter.com/z0iDj2L0Y3