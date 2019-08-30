СМИ сообщили о взрыве ракеты в иранском космическом центре

На стартовой площадке космического центра в Иране взорвалась ракета, сообщает AP. Агентство ссылается на спутниковые снимки, на которых видны черный дым и, предположительно, обгоревшие остатки ракеты. Кроме того, часть стартовой площадки обожжена.

Неназванный иранский чиновник подтвердил Reuters неудачный пуск ракеты. «Из-за технических проблем она взорвалась, но наши молодые ученые работают над устранением неполадок»,— утверждает он. Других деталей случившегося он не привел.

В августе Иран презентовал собственные «умные» ракеты и бомбу с точечным наведением. Презентация нового оружия прошла на фоне обострения отношений Тегерана с Вашингтоном. Стороны, в частности, не могут согласовать позиции по ядерной сделке.

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Напомним, в 2015 году Иран и шесть мировых держав, в том числе США, подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Соглашение подразумевало, что в обмен на снятие санкций Иран откажется от ядерной программы. В мае 2018-го США вышли из СВПД и ввели против Ирана санкции, которые с тех пор несколько раз ужесточались.

О попытках мировых держав спасти ядерную сделку с Ираном читайте в материале “Ъ”.