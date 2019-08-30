СМИ сообщили о взрыве ракеты в иранском космическом центре

На стартовой площадке космического центра в Иране взорвалась ракета, сообщает AP. Агентство ссылается на спутниковые снимки, на которых видны черный дым и, предположительно, обгоревшие остатки ракеты. Кроме того, часть стартовой площадки обожжена.
https://twitter.com/AP/status/1167100474543284225
Неназванный иранский чиновник подтвердил Reuters неудачный пуск ракеты. «Из-за технических проблем она взорвалась, но наши молодые ученые работают над устранением неполадок»,— утверждает он. Других деталей случившегося он не привел.
В августе Иран презентовал собственные «умные» ракеты и бомбу с точечным наведением. Презентация нового оружия прошла на фоне обострения отношений Тегерана с Вашингтоном. Стороны, в частности, не могут согласовать позиции по ядерной сделке.
Напомним, в 2015 году Иран и шесть мировых держав, в том числе США, подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Соглашение подразумевало, что в обмен на снятие санкций Иран откажется от ядерной программы. В мае 2018-го США вышли из СВПД и ввели против Ирана санкции, которые с тех пор несколько раз ужесточались.
О попытках мировых держав спасти ядерную сделку с Ираном читайте в материале “Ъ”.
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