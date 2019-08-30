Парты вернули во дворец

Переезд 12 классов школы «Воробьевы горы» из Дворца пионеров отменен. В пятницу с протестующими против переселения родителями встретились руководители столичного департамента образования. В ведомстве назвали принятое ранее решение поспешным и пообещали, что дети продолжат учиться по прежнему адресу.

Глава департамента образования и науки Москвы Исаак Калина 30 августа встретился с родителями учащихся ГБПОУ «Воробьевы горы», которым неделю назад объявили, что их дети переводятся из московского Дворца пионеров в другие здания учебного комплекса (четыре младших класса должны были переехать на улицу Фотиевой, восемь старших — на Донскую). Как рассказал в пятницу “Ъ”, необходимость переезда администрация школы объяснила подготовкой к реставрации Дворца пионеров, а именно проведением «проектных работ».

Родители учеников выступили против переезда, направив жалобы в том числе президенту РФ, уполномоченному по правам ребенка, в Минпросвещения, Генпрокуратуру, Следственный комитет.

Они выражали недоумение, что информация о переезде появилась за неделю до начала учебного года, и напоминали, что ремонт в корпусах, где учатся дети, завершен только в прошлом году, при этом во время его проведения учеба не прекращалась. Отметим, реставрация, согласно техзаданию к подготовительным проектным работам, размещенному на портале госзакупок, может начаться не ранее осени 2020 года.

Сообщение о том, что представители департамента образования и руководство учебного учреждения собираются поговорить с родителями, начало распространяться в пятницу примерно за полтора часа до назначенной на 15:00 встречи. Поэтому за час добраться смогли лишь несколько десятков человек. На встрече представители департамента пообещали, что в начале учебного года будет проведено еще одно собрание для тех, кто не смог присутствовать.

Ранее в департаменте образования и науки на запрос “Ъ” о ситуации в школе «Воробьевы горы» не ответили, однако пресс-служба ведомства предоставила информацию по итогам встречи с родителями. Отметим, на мероприятия допускали только родителей, проверяя их по спискам, СМИ не пустили. «2 сентября все дети Дворца пионеров продолжат свое обучение по прежним адресам,— процитировали в пресс-службе заявление руководителя департамента Исаака Калины.— Все мероприятия, запланированные на первый день в новом учебном году, пройдут по плану». А замглавы департамента Александр Молотков уточнил, что в ведомстве «обеспокоены сложившейся ситуацией»:

«Решение о переводе школьников было поспешным. На сегодняшний день столичный департамент образования и науки отменяет перевод детей в другие здания».

Директор ГБПОУ «Воробьевы горы» Елена Мельвиль сообщила, что решение о переезде было принято из-за опасений, что во Дворце пионеров в период подготовки к реконструкции не сможет работать столовая, однако опасения не подтвердились. Кроме того, примерно через месяц пройдет еще одно собрание с родителями — по поводу реставрации. «В департаменте высказались, что они не против внедрения общественности в процесс реставрации и совместной корректировки действий»,— рассказали “Ъ” участники встречи.

“Ъ” родители сообщили, что не считают ситуацию полностью разрешившейся, «пока нет приказа о том, что дети гарантированно будут учиться здесь». В пятницу в классы во Дворце пионеров вернули парты, которые вынесли накануне днем.

Валерия Мишина