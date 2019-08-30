Экс-депутат оказался невидимкой Олега Михеева ищут по всему миру, а он, полагает защита, не скрываясь, живет в Волгограде

Басманный райсуд заочно арестовал бывшего депутата Госдумы от «Справедливой России» Олега Михеева. В его деле появился новый эпизод, связанный с мошенничеством при реконструкции Волгоградского моторостроительного завода. В результате криминальной схемы, организованной экс-депутатом, считают в Следственном комитете России (СКР), он незаконно получил 14 объектов недвижимости, а также не вернул взятый в Номос-банке кредит на 172 млн руб. При этом адвокат экс-депутата уверяла судью, что ее клиент не скрывается, спокойно проживая и работая в Волгограде.

Арестовать бывшего депутата удалось со второй попытки — первое заседание, назначенное на 23 августа, не состоялось. Несмотря на то что тогда документы на арест Олега Михеева с утра лежали в канцелярии Басманного суда, следствие не удосужилось оповестить о них защиту экс-депутата, а многочасовые попытки найти адвоката по назначению не увенчались успехом. В результате судья Оксана Курносова перенесла рассмотрение арестного ходатайства на неделю.

На этот раз никаких проблем с адвокатами не возникло. Как выяснилось из выступления следователя, еще в январе 2019 года господину Михееву заочно было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). По версии следствия, он в 2013 году подписал договор, связанный с реконструкцией Волгоградского моторостроительного завода.

По завершении работ, считают в СКР, 14 объектов недвижимости предприятия оказались в собственности экс-депутата.

После этого недвижимость была передана деловому партнеру господина Михеева — бизнесмену Виталию Попову. В СКР уверены, что это было сделано для легализации похищенного. При этом господин Попов находится под подпиской. Примерно в это же время экс-депутат взял кредит в Номос-банке на сумму 172 млн руб., который так и не вернул. В итоге экс-главу волгоградского отделения «Справедливой России» объявили в розыск.

Как следовало из выступления следователя, эпизод, который и стал причиной для заочного ареста, является частью «старого» расследования в отношении экс-депутата.

Первое уголовное дело в отношении Олега Михеева 4 марта 2013 года лично возбудил председатель СКР Александр Бастрыкин, после того как Госдума дала согласие на снятие с него неприкосновенности. Олег Михеев был депутатом Госдумы от «Справедливой России» пятого (2007–2011 годы) и шестого (2011–2016 годы) созывов.

В окончательной редакции бывшему депутату инкриминировалось «покушение на особо крупное мошенничество» (ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии СКР, экс-депутат организовал хищение средств у Промсвязьбанка, который в 2008 году приобрел принадлежавший господину Михееву Волгопромбанк. Сумма ущерба составила 2,1 млрд руб.

На заседание Советского райсуда Волгограда, который должен был рассматривать его дело, господин Михеев не явился, и его начали искать. Представитель СКР заявил, что вменяемые господину Михееву преступления не связаны с предпринимательской деятельностью, а сам экс-депутат уехал за границу, из-за чего был объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

По версии адвокатов, никаких хищений их клиент не совершал, является законопослушным гражданином, а не преступником, «как его представляет следствие». Защита обвиняемого при этом утверждала, что господин Михеев, ни от кого не скрываясь, живет и работает Волгограде, однако никаких доказательств этого не представила.

Владислав Трифонов