Основанная в 2002 году логистическая компания «Ин-Тайм» оказывает услуги экспресс-доставки по всей Украине и за ее пределами. Спектр услуг компании включает в себя доставку из интернет-магазинов в день оформления заказа в удобные для клиента двухчасовые интервалы. Также компания предоставляет клиентам комплекс складских услуг. Сеть «Ин-Тайм» насчитывает более 620 отделений.

Название — ООО «Ин-Тайм»

Отрасль — логистика

Головной офис — Киев, Украина

Адрес сайта — https://intime.ua/

Начало

Процессы взаимодействия компании с клиентами — продажи и обслуживание корпоративных клиентов (b2b), продажи франшизы и расширение партнерской сети отделений, маркетинговые коммуникации с клиентами, омниканальная поддержка (контакт-центр) и работа с проблемными обращениями (розничные клиенты) — долгое время оставались разрозненными. Для частичной автоматизации использовались не связанные между собой системы — 1С, Excel, Outlook и т. д. Таким образом, каждый процесс имел существенную зависимость от человеческого фактора, недостаточный уровень прозрачности и контроля, при этом при работе зачастую встречалось дублирование информации в разных системах. В рамках стратегии трансформации бизнеса 2016–2020 руководство компании задумалось о поиске единого решения-платформы для данных процессов.

В ходе выбора системы были рассмотрены решения от разных производителей: SAP, Salesforce, Microsoft, Terrasoft, SugarCRM, 1 °C и др. В итоге выбор пал на решение SAP Cloud for Customer исходя из нескольких факторов: инновационности и гибкости решения; наличия у поставщика «лучших практик», которые могут быть применены в ходе проекта, что позволяет существенно ускорить процесс внедрения; наличия локальной команды UMA Consulting, которая обеспечила оперативную реализацию проекта; возможностей облачного решения, которое ежеквартально становится лучше благодаря рыночным требованиям и пожеланиям заказчиков.

Цели

Повысить эффективность сотрудников департаментов развития, маркетинга, продаж и сервиса, реализовав в рамках сквозных процессов «Клиент-Компания» контроль обещаний клиентам и отслеживание KPI сотрудников в реальном времени.

Снизить операционные издержки и повысить лояльность клиентов.

Реализация

В ходе реализации стратегии трансформации бизнеса 2016–2020 большое количество процессов было автоматизировано разработанными внутри компаниями решениями на базе микросервисной архитектуры, основанной на продуктах с открытым кодом.

Решение SAP Cloud for Customer стало единственным готовым решением в IT-инфраструктуре компании, крупной промышленной платформой, которая взяла на себя процессы взаимодействия с клиентом.

В ходе внедрения решения компания прошла все стадии, которые описывает управление изменениями: от первичного сопротивления и скепсиса со стороны конечных пользователей до изучения системы и формирования ключевых пользователей. Самым противоречивым был первый этап проекта. Однако опыт, полученный в ходе его реализации, и готовность меняться позволили компании добиваться намеченных результатов и оптимизировать процессы, добавить прозрачности и увидеть вклад каждого сотрудника.

Решения SAP

SAP Cloud for Customer = SAP Sales Cloud + SAP Service Cloud

Как стало

Трансформация коснулась большого количества процессов в компании (маркетинг, продажи, сервис, развитие сети), поэтому изменения проводились поэтапно. Так, в рамках процессов обслуживания и работы с жалобами клиентов было построено омниканальное взаимодействие (телефония, sms, facebook, чат на сайте, эл. почта), реализована трехуровневая система обработки обращений, настроены SLA для каждого типа и этапа обращений, а также упрощена до пяти шагов работа операторов первой линии. В отделе маркетинга изменения коснулись процессов ведения и отслеживания лидов по результатам маркетинговых мероприятий и ведения рассылок для клиентов. А департамент продаж смог повысить эффективность работы менеджеров по продажам с корпоративными клиентами, а также получил автоматизированную систему сопровождения клиента.

Результаты

Сократились операционные расходы, в т. ч. на 25% — расходы на телефонию, на 30% — фонд оплаты труда.

Реализовано омниканальное взаимодействие с клиентами, в т. ч. создано «единое окно» сотрудника компании для взаимодействия с клиентом удобным для него способом (телефония, sms, facebook, чат на сайте, эл. почта, чат-бот), устранены дублирования проблемных обращений.

Повысилась эффективность сотрудников, в т. ч. на 25% сократилось среднее время обработки обращений клиентов, на 40% снизилась нагрузка на контакт центр, открыто 160 новых отделений франчази без нарушения графика открытия.

Повысились удовлетворенность и лояльность клиентов, в т. ч. на 20% увеличился показатель NPS с момента начала промышленной эксплуатации SAP Cloud for Customer.

Ключевые цифры