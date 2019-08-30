Следствие предъявило окончательное обвинение в шпионаже Уилану

Следственный комитет России предъявил обвинения в шпионаже (ст. 276 УК РФ) в окончательной редакции гражданину США, Великобритании, Канады и Ирландии Полу Уилану, сообщил его адвокат Владимир Жеребенков. «Сегодня следователь предъявил Уилану обвинение в окончательной редакции. На следующей неделе следователь намерен объявить о завершении расследования по делу, после чего мы начнем изучать материалы уголовного дела и собранные доказательства»,— сказал господин Жеребенков (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, предъявленные обвинения «не сильно» отличаются от прежних. Он считает их необоснованными, незаконными и противоречивыми. Защитник уточнил, что господин Уилан их отрицает.

«Точное количество томов (дела) мне пока неизвестно. Но, я думаю, на ознакомление с делом у нас уйдет не меньше полутора-двух месяцев»,— отметил господин Жеребенков. Он добавил, что судебный процесс состоится в конце осени или начале зимы.

Напомним, господин Уилан был задержан сотрудниками ФСБ в конце декабря 2018 года в гостинице «Метрополь» после получения сведений, содержащих гостайну. Господин Уилан считает свой арест местью за санкции США.

Подробности дела — в публикации “Ъ” «Шпион увлекся куполами».