Nissan доработал спорткар GT-R

Компания Nissan доработала спорткар GT-R 2020 модельного года, подготовив ряд обновлений для машины.

Двигатель получил новые турбины, а коробка передач стала быстрее менять ступени. Были перенастроены подвеска и рулевое управление — у купе повысилась плавность хода и улучшилась устойчивость на высоких скоростях и при прохождении поворотов. Новый усилитель тормозов увеличил отзывчивость на нажатие педали.

Для GT-R нового модельного года доступны серая кожаная обивка салона, новые 20-дюймовые колесные диски и цвет Bayside Blue, который ранее был у спорткара Nissan Skyline GT-R в кузове R34.

Напомним, ранее стало известно, что в связи с окончанием действия одобрения типа транспортного средства (ОТТС) спорткар Nissan GT-R покинет российский рынок.